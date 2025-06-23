Учительницу в Австралии обвинили в совращении нескольких школьников

16 января также стало известно, что педагога из Нью-Джерси подозревают в сексуальном насилии над ребенком. 34-летняя женщина неоднократно совершала преступление с 2016 по 2020 год, когда работала в школе города Мидлтауншип. Сторона обвинения утверждает, что учительница насиловала школьника в своем доме.