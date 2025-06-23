Учительницу в Австралии обвинили в совращении нескольких школьников

Педагога в Австралии обвинили в сексуальных домогательствах в отношении нескольких школьников. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в издании Nine.com.au.
Все произошло в местном городе Аделаида. По данным следствия, при совращении учеников 25-летняя Эбби Ли Виоли пользовалась служебным положением.
Руководства учреждений, где работала женщина, уведомили родителей и сотрудников о ситуации. Пока что обвиняемую отпустили под залог. Следующее слушание по делу назначено на январь следующего года.
Обвинения в развратных действиях, склонении ребенка к сексуальной активности и злоупотреблении доверием несовершеннолетних, педагогу выдвинули в апреле.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего, уточнили на портале.
16 января также стало известно, что педагога из Нью-Джерси подозревают в сексуальном насилии над ребенком. 34-летняя женщина неоднократно совершала преступление с 2016 по 2020 год, когда работала в школе города Мидлтауншип. Сторона обвинения утверждает, что учительница насиловала школьника в своем доме.