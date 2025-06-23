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Омские спасатели поделились подробностями пожара на улице Орджоникидзе

На месте ЧП отработали 18 сотрудников МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Омске удалось предотвратить распространение огня на соседние строения при пожаре на улице Орджоникидзе. Напомним, вечером 22 июня вспыхнул частный двухэтажный дом. Об инциденте рассказали в региональном ГУ МЧС.

Происшествие зарегистрировали в 21:44 по местному времени. При борьбе с огнем использовалось шесть единиц специальной техники. Как спасатели унимали разбушевавшееся пламя — пресс-служба ведомства показала на видео.

Открытое горение было полностью устранено в 22:10.

«Информации о пострадавших не поступало. В результате оперативных действий удалось предотвратить переход огня на соседние дома. По предварительным данным, повреждены кровля, потолочное перекрытие и внутренняя отделка здания на площади 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

В настоящее время специалисты министерства чрезвычайных ситуаций устанавливают точную причину возникновения пожара.

Ранее «КП Омск» опубликовала комментарий Минцифры по поводу сбое в работе навигаторов и мобильного интернета.