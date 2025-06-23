Стали известны специальности, которые будут востребованы через пять лет

Елена Провозен, руководитель учебно-методического отдела IT-колледжа, поделилась своим видением относительно профессий, которые будут пользоваться повышенным спросом в ближайшие пять лет, и дала рекомендации о том, чему стоит начать обучаться уже сейчас, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда будущего.
Она подчеркнула, что одной из таких профессий станет специалист по этике искусственного интеллекта (ИИ). В обязанности этого эксперта входит решение этических вопросов, возникающих в связи с внедрением и использованием ИИ. Помимо этого, востребованным окажется дизайнер виртуальной реальности, занимающийся разработкой концепций виртуальных миров. Провозен также выделила консультанта по вопросам изменения климата, который помогает компаниям адаптироваться к новым климатическим условиям.
Кроме того, на рынке труда будут востребованы тренер по развитию когнитивных навыков — специалист, использующий специальные методики для улучшения памяти, внимания, мышления и других когнитивных функций; координатор удаленных команд или специалист по восстановлению экосистем, сообщает RT.
Новые профессии потребуют от соискателей уникальных навыков, умений и знаний, которые зачастую не предоставляются в рамках традиционных образовательных программ школ, колледжей или университетов. В связи с этим, Провозен отметила важность заблаговременного выбора будущей профессии, чтобы начать развивать необходимые компетенции уже сейчас.
Она также рассказала о ключевых навыках, которые, безусловно, будут востребованы в ближайшем будущем. В первую очередь, специалист выделила гибкость и адаптивность. Кроме того, эксперт упомянула критическое мышление, креативность, умение управлять своими эмоциями и эффективно взаимодействовать с окружающими, а также способность к интеграции знаний из различных областей.
Помимо этого, по словам Провозен, важную роль будут играть знания в сфере технологий, программирования и работы с данными.
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