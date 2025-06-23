Стали известны специальности, которые будут востребованы через пять лет

Она также рассказала о ключевых навыках, которые, безусловно, будут востребованы в ближайшем будущем. В первую очередь, специалист выделила гибкость и адаптивность. Кроме того, эксперт упомянула критическое мышление, креативность, умение управлять своими эмоциями и эффективно взаимодействовать с окружающими, а также способность к интеграции знаний из различных областей.