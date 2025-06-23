В Перми выявлены сотни нарушений при использовании земельных участков

Городской департамент земельных отношений подвел итоги работы за январь-май текущего года. По данным ведомства, за это время в ходе 656 проверок во всех районах Перми выявлено 402 нарушения земельного законодательства.
Лидерами по числу нарушений стали Ленинский, Свердловский районы и Мотовилиха. Основные виды нарушений — нецелевое использование земли, самозахват и размещение на участках объектов без оформления прав. Все нарушители получили предостережения. В дальнейшем возможны и более радикальные меры.