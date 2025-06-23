Жители Новосибирска будут оплачивать ЖКХ в новые сроки

Дополнительно закон обязывает Федеральную службу судебных приставов в течение 210 дней после публикации документа размещать в ГИС ЖКХ данные об исполнительных производствах по взысканию долгов за коммунальные услуги. Эти меры направлены на повышение платёжной дисциплины и прозрачности в жилищно-коммунальной сфере.