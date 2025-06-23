Жители Новосибирска будут оплачивать ЖКХ в новые сроки

Госдума окончательно приняла закон, изменяющий сроки оплаты коммунальных услуг. С 1 марта 2026 года крайний срок внесения платежей за ЖКХ переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Одновременно срок предоставления платёжных документов сдвигается с 1-го на 5-е число.
Законопроект, разрабатывавшийся с августа 2023 года, был принят сразу во втором и третьем чтениях. Как пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, нововведение поможет избежать просрочек, поскольку многие граждане получают зарплату только 12−15 числа.
Дополнительно закон обязывает Федеральную службу судебных приставов в течение 210 дней после публикации документа размещать в ГИС ЖКХ данные об исполнительных производствах по взысканию долгов за коммунальные услуги. Эти меры направлены на повышение платёжной дисциплины и прозрачности в жилищно-коммунальной сфере.