РИА Новости: Суд в Москве ликвидировал фонд «Мемориал»* по просьбе правления

Отмечается, что решение ликвидировать Фонд было принято на заседании правления. Также в иске указывается, что у «Мемориала»* нет имущества, чтобы осуществлять деятельность и вероятность его получения нереальна. Кроме того, отмечается, что по факту Фонд не работает на достижение своих целей, ради которых создавался, а теперь и не планирует работать.