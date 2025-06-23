РИА Новости: Суд в Москве ликвидировал фонд «Мемориал»* по просьбе правления

В Тверском суде Москвы ликвидировали Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»* по просьбе самого правления организации. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение ликвидировать Фонд было принято на заседании правления. Также в иске указывается, что у «Мемориала»* нет имущества, чтобы осуществлять деятельность и вероятность его получения нереальна. Кроме того, отмечается, что по факту Фонд не работает на достижение своих целей, ради которых создавался, а теперь и не планирует работать.
Вместе с тем, ни долгов по налогам, ни денег на балансе организации, ни движения по счету нет.
«Ликвидировать Фонд содействия историческому и правовому просвещению Мемориал* и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц», — решил суд.
28 декабря 2021 года Верховный суд принял решение удовлетворить иск о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»* и ее структурные организации.
Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров заявил, что «Мемориал»* спекулирует на репрессиях 20 века и пытается выставить Советский Союз в образе террористического государства. Также, по его мнению, организация искажала память о Великой Отечественной войне.
*Организация, признанная в России иностранным агентом, и ликвидированная решением суда.