Из-за атаки БПЛА в Ростовской области на промышленном предприятии начался пожар

В ночь на понедельник, 23 июня, силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на севере Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Беспилотники сбили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинским районами. Из-за воздушной атаки на промышленном предприятии в Каменском районе начался пожар. На место незамедлительно приехали спасатели.
— По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется.
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