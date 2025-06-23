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Из-за атаки БПЛА в Ростовской области на промышленном предприятии начался пожар

В ночь на понедельник в Ростовской области сбили беспилотники над пятью районами.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 23 июня, силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на севере Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

Беспилотники сбили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинским районами. Из-за воздушной атаки на промышленном предприятии в Каменском районе начался пожар. На место незамедлительно приехали спасатели.

— По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется.

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