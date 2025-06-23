Боец Пчела: в Запорожье ВСУ уничтожали сдавшихся в плен и бегущих с позиций

Командир штурмового подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» ВС РФ с позывным Пчела сообщил, что ВСУ использовали артиллерийский огонь и FPV-дроны для ликвидации собственных солдат, сдавшихся в плен или пытавшихся покинуть свои позиции в селе Запорожье в ДНР. Его слова приводит ТАСС.