В Минэкономразвития готовы поддержать возобновление прямых рейсов в США

Министерство экономического развития готово поддержать решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами Америки.
Однако пока что ведомство не получало официальных предложений, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
«Официальных предложений в адрес Минэкономразвития не поступало. Если будут приняты соответствующие политические решения и согласованы такие полеты, мы только поддержим. “Аэрофлот” готов летать», — сказал он агентству ТАСС.
Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что прямые рейсы между РФ и США могут возобновить до конца 2025 года.
Прямое авиасообщение между Россией и США отсутствует с марта 2022 года.
Ранее стало известно о возобновлении прямых рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Самарканд.