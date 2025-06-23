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В Минэкономразвития готовы поддержать возобновление прямых рейсов в США

Министерство экономического развития готово поддержать решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Министерство экономического развития готово поддержать решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Однако пока что ведомство не получало официальных предложений, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Официальных предложений в адрес Минэкономразвития не поступало. Если будут приняты соответствующие политические решения и согласованы такие полеты, мы только поддержим. “Аэрофлот” готов летать», — сказал он агентству ТАСС.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что прямые рейсы между РФ и США могут возобновить до конца 2025 года.

Прямое авиасообщение между Россией и США отсутствует с марта 2022 года.

Ранее стало известно о возобновлении прямых рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Самарканд.

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