США создали путаницу при атаке на Иран: какой отвлекающий манёвр помог Вашингтону

США использовали отвлекающий маневр, отправив группу бомбардировщиков с радиолокационными ответчиками в противоположном от Ближнего Востока направлении, когда в сторону Ирана летела перевозившая противобункерные бомбы группа самолетов. Об этом пишет газета New York Times.
Как уточняется, стратегические бомбардировщики B-2 стали единственными военными самолетами, которые смогли нести противобункерные бомбы GBU-57 и не быть обнаруженными радарами.
«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури в приблизительно одинаковое время», — сказано в публикации.
Согласно плану, одна группа самолетов с включенными транспондерами должна была направится на запад, в сторону острова Гуам. Их можно было отследить при помощи коммерческих спутников.
Тем временем, другая группа бомбардировщиков отправилась на восток в сторону Ирана. Она была полностью загружена бомбами и с отключенными транспондерами.
NYT отмечает, что подобный шаг мог создать ложное представление о времени и направлении планируемой США атаки.
Напомним, ВВС США нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны. После этого Тегеран послал американскому лидеру Дональду Трампу угрозу активировать «спящие ячейки» в США.