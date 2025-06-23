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США создали путаницу при атаке на Иран: какой отвлекающий манёвр помог Вашингтону

NYT: США использовали отвлекающий манёвр с переброской бомбардировщиков.

Источник: Комсомольская правда

США использовали отвлекающий маневр, отправив группу бомбардировщиков с радиолокационными ответчиками в противоположном от Ближнего Востока направлении, когда в сторону Ирана летела перевозившая противобункерные бомбы группа самолетов. Об этом пишет газета New York Times.

Как уточняется, стратегические бомбардировщики B-2 стали единственными военными самолетами, которые смогли нести противобункерные бомбы GBU-57 и не быть обнаруженными радарами.

«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури в приблизительно одинаковое время», — сказано в публикации.

Согласно плану, одна группа самолетов с включенными транспондерами должна была направится на запад, в сторону острова Гуам. Их можно было отследить при помощи коммерческих спутников.

Тем временем, другая группа бомбардировщиков отправилась на восток в сторону Ирана. Она была полностью загружена бомбами и с отключенными транспондерами.

NYT отмечает, что подобный шаг мог создать ложное представление о времени и направлении планируемой США атаки.

Напомним, ВВС США нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны. После этого Тегеран послал американскому лидеру Дональду Трампу угрозу активировать «спящие ячейки» в США.

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