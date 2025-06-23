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В Самаре 22 июня в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню

22 июня в Самаре прошла торжественная церемония в честь Дня памяти и скорби — так наш город отдаёт дань уважения тем, кто ценой жизни защищал Родину.

22 июня в Самаре прошла торжественная церемония в честь Дня памяти и скорби — так наш город отдаёт дань уважения тем, кто ценой жизни защищал Родину.

К Вечному огню у горельефа «Скорбящая Матерь-Родина» пришли возложить цветы представители власти, ветераны, школьники, студенты и простые горожане.

Этот день знаменует начало Великой Отечественной войны, длившейся 1418 дней и ночей. Она унесла миллионы жизней, затронув почти каждую семью.

Домой вернулся лишь каждый второй солдат. Всего страна потеряла более 27 миллионов человек — на фронте, в тылу, в партизанских отрядах и концлагерях.

Церемония завершилась минутой молчания, во время которой все собравшиеся почтили память погибших.

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