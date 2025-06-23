Глава КГБ Тертель: 14 человек задержаны за госизмену и шпионаж в Беларуси в 2025

Также председатель КГБ подчеркнул, что количество задержанных шпионов в 2025-м говорит о достаточно высоком уровне работы белорусских спецслужб. Еще он заметил, что иностранные спецслужбы порой обращаются к Беларуси с просьбой о жесте доброй воли, чтобы были переданы лица, задержанные за сотрудничество с ними, так как подобный взаимообмен применим в практике спецслужб.