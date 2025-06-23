Глава КГБ Тертель: 14 человек задержаны за госизмену и шпионаж в Беларуси в 2025

Председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель заявил о том, что в 2025 году в Беларуси задержали 14 человек за шпионаж и государственную измену, пишет БелТА.
Глава КГБ сообщил, что иностранные спецслужбы ведут массированную разведывательную деятельность по территории Беларуси, используя космос, радиоразведку и агентов. При этом агентурную сеть Тертель назвал основой для работы любой разведки мира. И раскрыл данные о том, что только с начала 2025-го КГБ раскрыло 14 шпионов.
— Это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем (это для иностранцев) и изменой государству (если мы говорим о гражданах Республики Беларусь), — прокомментировал он.
Глава КГБ уточнил, что задержанные проводили разведку объектов военной инфраструктуры, железных дорог. Кроме того, зафиксированы попытки проникновения на предприятия оборонного комплекса.
— Мы задерживали иностранных граждан стран Западной Европы, ряда других, — пояснил Тертель.
Также председатель КГБ подчеркнул, что количество задержанных шпионов в 2025-м говорит о достаточно высоком уровне работы белорусских спецслужб. Еще он заметил, что иностранные спецслужбы порой обращаются к Беларуси с просьбой о жесте доброй воли, чтобы были переданы лица, задержанные за сотрудничество с ними, так как подобный взаимообмен применим в практике спецслужб.
— Пока наши иностранные партнеры никого нам для обмена предоставить не могут, — констатировал Тертель.
Еще глава КГБ Беларуси Иван Тертель назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Лукашенко.
Кроме того, глава КГБ назвал четыре принципа Лукашенко при проведении обменов между Россией и Украиной при содействии Беларуси.