Прошли похороны трагически погибшего 21-летнего парня из Башкирии

В селе Зуяково Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Радмиром Халиловым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Радмир Ильгизович родился в 2004 году. После школы учился в Уфимском техникуме железнодорожного транспорта. В 2022—2023 годах проходил «срочку». После армии продолжил учиться на заочном отделении. Работал на предприятии в Межгорье. В минувшем феврале подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону СВО, где служил разведчиком-пулеметчиком.
Родня Радмира Халилова вспоминает его как человека «чистой души и светлого сердца». По их словам, жизнь молодого человека была наполнена добротой, человечностью и стремлением приносить пользу окружающим.
— Отзывчивый, исполнительный, он всегда проявлял готовность помогать другим и добросовестно выполнял поставленные перед ним задачи. Был приветлив, легко шел на контакт с людьми. Был готов прийти на помощь каждому, отличался оптимизмом и позитивным настроением даже в сложных ситуациях. Любил жизнь, проявлял особое внимание к близким. На службе показал себя ответственным и надежным солдатом, готовым идти до конца ради общего дела, — вспоминают земляки.
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