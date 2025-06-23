Прошли похороны трагически погибшего 21-летнего парня из Башкирии

— Отзывчивый, исполнительный, он всегда проявлял готовность помогать другим и добросовестно выполнял поставленные перед ним задачи. Был приветлив, легко шел на контакт с людьми. Был готов прийти на помощь каждому, отличался оптимизмом и позитивным настроением даже в сложных ситуациях. Любил жизнь, проявлял особое внимание к близким. На службе показал себя ответственным и надежным солдатом, готовым идти до конца ради общего дела, — вспоминают земляки.