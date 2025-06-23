Мутко: Путин переживал по поводу неуспехов России в футболе

— Еще когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую (собрать — прим. «ВМ») (…) Почему я вводил лимит легионеров (в российском футболе — прим. «ВМ»)? Ну, чтобы ребята росли, — цитирует Мутко ТАСС.