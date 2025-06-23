«Вопрос кто до кого раньше доберется»: Алаудинов ответил на объявление его в розыск СБУ

«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать», — отметил генерал-лейтенант. Его слова передает РИА «Новости».