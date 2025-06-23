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Мэр Новосибирска анонсировал закупку спецтехники на 500 млн рублей

55 машин должны пополнить автопарки ДЭУ до конца года.

Источник: Соцсети

Новосибирск в 205 году закупит 55 единиц спецтехники. Об этом в понедельник, 23 июня, в своём телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, на закупку подметально-вакуумных машин, самосвалов, мини-погрузчиков, тракторов, бульдозеров и снегопогрузчиков будет направлено 504 млн рублей.

Также на эти деньги будут закуплены машины для ремонта дорог: фрезы и кохеры — установки, которые производят литой асфальт и способны работать даже в условиях сибирских морозов.

Первый тендер уже размещён на сайте госзакупок.

«Если удастся сэкономить, средства направим на дополнительное оснащение дорожных служб», — добавил Кудрявцев.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске снова ищут подрядчика для ремонта моста возле Экспоцентра.