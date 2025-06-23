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Омские юннаты спасли совенка, выпавшего из гнезда

Малыш мог погибнуть, так как не мог сам передвигаться.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанники Летнего клуба юннатов в Омске приютили и выходили маленького совенка, который оказался на земле после падения из гнезда. Птенца обнаружила и спасла сотрудница клуба.

Малыш оказался совершенно беспомощным — без мамы он не мог самостоятельно добывать пищу. Теперь его жизнь в безопасности: юннаты кормят подопечного небольшими кусочками говяжьего фарша и внимательно следят за его состоянием.

Школьники не только ухаживают за птенцом, но и изучают его поведение. Один из ребят даже разработал подробный алгоритм действий на случай встречи с птенцами-слетками или подранками, основываясь на специальных рекомендациях по уходу за совами.

Теперь совенок под надежной защитой — благодаря заботе юннатов он продолжает расти и набираться сил.

Ранее мы писали, что курсанты Омской академии МВД России спасли совенка.