Мутко вспомнил, как Путин сетовал по поводу футбольной сборной России

Однако на тот момент, в 2005 году, было всего 30 футбольных полей. Нужно было развивать материальную базу, разрабатывать методики, обучать тренеров. Поэтому и был введен лимит на легионеров, чтобы наши молодые игроки имели возможность расти, добавил бывший чиновник.