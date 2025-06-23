Мутко вспомнил, как Путин сетовал по поводу футбольной сборной России

Много лет назад российский лидер Владимир Путин был обеспокоен слабыми результатами страны в футболе и активно поддерживал развитие этой спортивной дисциплины. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ТАСС бывший министр спорта РФ и экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Чиновник работал с Путиным ещё в Санкт-Петербурге в 1990-х годах. Он опроверг мнение о том, что президент не питает особой любви к футболу в отличие от других видов спорта.
«Он в целом любит спорт. Человек спортивный, увлекающийся спортом. Понимаете? А футбол — это одна из разновидностей спорта», — пояснил экс-министр.
По его словам, глава государства даже задавался вопросом, почему при имеющемся населении, мы не можем сформировать сильную сборную. Это произошло довольно давно.
«Я сказал, что у нас около 1,5 тыс. детских спортивных школ, 450 тыс. детей в них занимается», — вспомнил Мутко.
Однако на тот момент, в 2005 году, было всего 30 футбольных полей. Нужно было развивать материальную базу, разрабатывать методики, обучать тренеров. Поэтому и был введен лимит на легионеров, чтобы наши молодые игроки имели возможность расти, добавил бывший чиновник.
Ранее сообщалось, что сборная России отказалась от участия в международном чемпионате в Африке.