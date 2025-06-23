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В Ростовской области за ночь 23 июня сбили 14 БПЛА

Над пятью районами Ростовской области уничтожили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 22 на 23 июня север Ростовской области подвергся атаке беспилотников. Дроны были сбиты над Миллеровским, Милютинским, Каменским, Тарасовским и Боковским районами. Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь в регионе были перехвачены и уничтожены 14 БПЛА.

В результате атаки дронов произошел пожар на промышленном предприятии в Каменском районе. По предварительным данным, никто из работников не пострадал.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 22 июня, в Миллеровском районе была отражена атака беспилотников.

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