Гигантский особняк с пирсом за 80 миллионов продают под Новосибирском

Под Новосибирском, в живописном Бердске, выставлен на продажу эксклюзивный трёхэтажный особняк с собственной береговой линией на Новосибирском водохранилище. Запрашиваемая цена за этот архитектурный ансамбль составляет 80 миллионов рублей.