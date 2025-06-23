Гигантский особняк с пирсом за 80 миллионов продают под Новосибирском

Под Новосибирском, в живописном Бердске, выставлен на продажу эксклюзивный трёхэтажный особняк с собственной береговой линией на Новосибирском водохранилище. Запрашиваемая цена за этот архитектурный ансамбль составляет 80 миллионов рублей.
Особняк площадью 486 квадратных метров представляет собой кирпичное здание с панорамным остеклением на двух этажах, обзорными балконами и верандой. В комплект входит бревенчатая гостевая усадьба площадью 100 квадратных метров.
Роскошная резиденция предлагает будущим владельцам:
спа-зону с двумя бассейнами; сухую сауну; компактный тренажёрный зал.
Особой гордостью объекта является частный пирс.