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Гигантский особняк с пирсом за 80 миллионов продают под Новосибирском

В комплект входит бревенчатая гостевая усадьба площадью 100 квадратных метров.

Источник: N1

Под Новосибирском, в живописном Бердске, выставлен на продажу эксклюзивный трёхэтажный особняк с собственной береговой линией на Новосибирском водохранилище. Запрашиваемая цена за этот архитектурный ансамбль составляет 80 миллионов рублей.

Особняк площадью 486 квадратных метров представляет собой кирпичное здание с панорамным остеклением на двух этажах, обзорными балконами и верандой. В комплект входит бревенчатая гостевая усадьба площадью 100 квадратных метров.

Роскошная резиденция предлагает будущим владельцам:

спа-зону с двумя бассейнами; сухую сауну; компактный тренажёрный зал.

Особой гордостью объекта является частный пирс.