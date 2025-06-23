Скелет пропавшего в США детектива нашли в горе мусора

В американском штате Коннектикут скелет 73-летней женщины-детектива Мэри Нотаранджело нашли в горе мусора, который скопился в ее доме. Еще в июле прошлого года ее друг обратился в полицию с просьбой проведать женщину.
Уточняется, что Нотаранджело вышла в отставку в 1996 году и с тех пор жила одна. Друг женщины рассказал в полиции, что несколько недель назад он получил от нее странное сообщение, в котором его подруга жаловалась на боли в животе и рвоту.
Когда полиция приехала в дом к Нотаранджело, им пришлось привлечь к поискам собаку и беспилотник, сотрудников агентства по охране окружающей среды и компании по сбору опасных биологических отходов. При этом в доме скопилось столько мусора, что его пришлось разбирать с помощью экскаватора.
Судмедэксперты не смогли определить причину смерти женщины, поскольку ее тело разложилось до костей, передает People.
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