В России хотят смягчить визовый режим для иностранцев

«[Смягчение визового режима] обсуждается, да. Есть разные мнения по этому поводу и у бизнеса, и у федеральных органов исполнительной власти. Вопрос нелегкий, в том числе из-за геополитической ситуации, поэтому тут, конечно, важно учитывать мнения всех ведомств и видеть все риски от таких шагов», — отметил Кондратьев в раговоре с журналистами в ходе ПМЭФ. Его слова передает ТАСС.