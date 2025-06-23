В России хотят смягчить визовый режим для иностранцев

В России работают над смягчением визового режима для иностранцев.
Российские власти рассматривают возможность смягчения визового режима для иностранных граждан, включая введение многократных электронных виз. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«[Смягчение визового режима] обсуждается, да. Есть разные мнения по этому поводу и у бизнеса, и у федеральных органов исполнительной власти. Вопрос нелегкий, в том числе из-за геополитической ситуации, поэтому тут, конечно, важно учитывать мнения всех ведомств и видеть все риски от таких шагов», — отметил Кондратьев в раговоре с журналистами в ходе ПМЭФ. Его слова передает ТАСС.
Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал о проработке с Министерством иностранных дел РФ ряда инициатив по либерализации въезда в страну. В частности, речь идет о внедрении многократных электронных виз, возможности получения виз по прибытии, а также изменении сроков их действия и стоимости.
Ранее российские власти уже предпринимали шаги по либерализации визового режима, обсуждая с США возможность упрощения выдачи виз и смягчения ограничений для сотрудников дипмиссий. Эти инициативы стали актуальны после значительного усложнения процедуры получения американских виз для россиян и введения дополнительных ограничений на передвижение дипломатов обеих стран на фоне ухудшения двусторонних отношений.