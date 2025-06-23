США придумали, как увеличить дальность стрельбы гаубиц M109: как Пентагону поможет Германия

Кроме того, сообщалось, что Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Поезд с САУ M109L прошел через вокзал города Удине. Отмечается, что Киеву от Рима было передано уже свыше 30 гусеничных установок.