Американские самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 получат орудия увеличенной дальности, которые устанавливают на немецкие САУ PzH 2000. Об этом пишет Army Recognition.
Американские вооруженные силы, как отмечает издание, уже подписали необходимое соглашение с компанией BAE Systems, в рамках которого будет вестись совместные исследование и разработка для ускорения модернизации M109.
Журналисты отмечают, что стороны планируют интегрировать в существующий парк M109 прототип M109−52, который включает в себя 155-миллиметровую гаубицу Rheinmetall L52.
«Это повысит возможности ведения прицельной стрельбы на большие расстояния», — говорится в публикации.
Орудие разместят в башне с измененной конструкцией.
Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения САУ М109 «Паладин» ВСУ расчетом FPV-дронов «Рубикон» в районе донецкого села Зирка. Вражескую самоходку нашли с дрона-разведчика 29-й армии ВС РФ когда она начало бить по мирным поселкам. На ее ликвидацию был отправлен дрон- «камикадзе» «Ланцет», чей расчет отлично справился с задачей.
Кроме того, сообщалось, что Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Поезд с САУ M109L прошел через вокзал города Удине. Отмечается, что Киеву от Рима было передано уже свыше 30 гусеничных установок.