Самарскую область накрыла холодная летняя аномалия — до +8

Погода в Самарской области продолжает «радовать» неожиданными сюрпризами — в конце июня температура воздуха будет ниже климатической нормы на несколько градусов.
По оценкам специалистов Приволжского УГМС, в ближайшие дни погода больше напомнит начало осени, чем разгар лета.
В ночь на 23 июня местами прошли небольшие дожди, а столбики термометров кое-где опустились до +8 °C.
Днём в понедельник сохранится переменная облачность, легкие осадки, прохладный северо-восточный ветер — до 11 м/с. Температура — около +18 °C.
Ночью во вторник будет чуть теплее — до +9 °C, а днём воздух прогреется до +25 °C, что уже ближе к привычным летним показателям.
Как объяснили синоптики, всё дело в устойчивом влиянии зоны пониженного давления, которая приносит похолодание и периодические дожди.
Однако к началу новой рабочей недели ситуация начнёт меняться: давление вырастет, облаков станет меньше, дожди прекратятся, а лето, наконец, вернётся в свои привычные рамки.
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