Полиция во Франции задержала украинку, пытавшуюся выдать замуж девятилетнюю дочь

Диснейленд резко остановил мероприятие, после чего запретил гостям проходить на территорию. Прибывшие полицейские задержали мать невесты, жениха и еще двух латвийцев. Девочка также прошла через медицинский осмотр, который показал, что насилию она не подвергалась.