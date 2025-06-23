Полиция во Франции задержала украинку, пытавшуюся выдать замуж девятилетнюю дочь

Украинку арестовали во Франции за попытку выдать замуж свою девятилетнюю дочь. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в издании Daily Mail, ссылаясь на прокуратуру города Мо.
По информации от следователей, все произошло в субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд. К полиции за помощью обратилось руководство парка — многих сотрудников шокировало появление девочки в свадебном наряде в сопровождении около 100 гостей.
Диснейленд резко остановил мероприятие, после чего запретил гостям проходить на территорию. Прибывшие полицейские задержали мать невесты, жениха и еще двух латвийцев. Девочка также прошла через медицинский осмотр, который показал, что насилию она не подвергалась.
На допросе «жених» рассказал, что является главой продюсерской компании и снимает видео. Данную версию проверяют правоохранители, уточнили в издании.
В Ираке в начале 2025 года прошла свадьба, где невестой стала девятилетняя девочка, а женихом — 35-летний мужчина. Ограничение минимального возраста для вступления в брак является одним из самых острых и дискуссионных вопросов на Ближнем Востоке.