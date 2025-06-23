В Пермском крае осужден водитель, сбивший трех пешеходов

Краснокамский городской суд признал 34-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами, сопряженном с оставлением места его совершения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В июле прошлого года нетрезвый фигурант вел ВАЗ-2106 по улице Промышленной со скоростью не менее 120 км/ч. В машине было еще двое его друзей. Из-за превышения скорости водитель врезался в ехавший впереди «Опель Астра». После этого ВАЗ вылетел на обочину и сбил там трех женщин-пешеходов. От удара одну из них отбросило в кювет по ходу движения, вторую — под «шестерку», а третью — под переднюю часть «Опеля».
Очевидцы поспешили на помощь пострадавшим, а водитель и его друзья быстро вышли из машины и бросились бежать. Но всех троих вскоре задержали сознательные граждане, пустившиеся за ними следом. Приятелей передали полицейским.
Множественные переломы получила 52-летняя женщина, причиненные ей травмы были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью. Еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести. Материалы по этим фактам следствие выделило в отдельное административное производство.
Установлено, что водитель трижды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.
Суд приговорил мужчину к 6 годам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет 10 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.