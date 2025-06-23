В Пермском крае осужден водитель, сбивший трех пешеходов

В июле прошлого года нетрезвый фигурант вел ВАЗ-2106 по улице Промышленной со скоростью не менее 120 км/ч. В машине было еще двое его друзей. Из-за превышения скорости водитель врезался в ехавший впереди «Опель Астра». После этого ВАЗ вылетел на обочину и сбил там трех женщин-пешеходов. От удара одну из них отбросило в кювет по ходу движения, вторую — под «шестерку», а третью — под переднюю часть «Опеля».