Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае осужден водитель, сбивший трех пешеходов

Краснокамский городской суд признал 34-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами, сопряженном с оставлением места его совершения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Краснокамский городской суд признал 34-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами, сопряженном с оставлением места его совершения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В июле прошлого года нетрезвый фигурант вел ВАЗ-2106 по улице Промышленной со скоростью не менее 120 км/ч. В машине было еще двое его друзей. Из-за превышения скорости водитель врезался в ехавший впереди «Опель Астра». После этого ВАЗ вылетел на обочину и сбил там трех женщин-пешеходов. От удара одну из них отбросило в кювет по ходу движения, вторую — под «шестерку», а третью — под переднюю часть «Опеля».

Очевидцы поспешили на помощь пострадавшим, а водитель и его друзья быстро вышли из машины и бросились бежать. Но всех троих вскоре задержали сознательные граждане, пустившиеся за ними следом. Приятелей передали полицейским.

Множественные переломы получила 52-летняя женщина, причиненные ей травмы были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью. Еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести. Материалы по этим фактам следствие выделило в отдельное административное производство.

Установлено, что водитель трижды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Суд приговорил мужчину к 6 годам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет 10 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.