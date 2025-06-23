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В Хабаровском крае уроженец Таджикистана и боец СВО получил гражданство РФ

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции вручили российский паспорт 33-летнему уроженцу Таджикистана, который участвует в специальной военной операции.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иностранец приехал в Россию в 2018 году для работы и трудоустроился в городе Юности. В конце 2024 года он решил заключить контракт с Министерством обороны РФ и получить российское гражданство.

Мужчина подал заявление и необходимые документы в отдел миграции УМВД по Комсомольску-на-Амуре. После проверки бумаги были направлены в УМВД по Хабаровскому краю. Там приняли решение одобрить заявку на основании указа президента РФ Владимира Путина от 4 января 2024 года — согласно документу, иностранные граждане, проходящие службу в армии, могут стать гражданами России.

Чтобы получить паспорт, военный ненадолго вернулся в Комсомольск-на-Амуре из учебной части в Донецке. В городе Юности бывший житель Таджикистана торжественно принял присягу и получил новый документ. После церемонии он выразил благодарность полицейским и вернулся в зону спецоперации для дальнейшей службы.