В Хабаровском крае уроженец Таджикистана и боец СВО получил гражданство РФ

Мужчина подал заявление и необходимые документы в отдел миграции УМВД по Комсомольску-на-Амуре. После проверки бумаги были направлены в УМВД по Хабаровскому краю. Там приняли решение одобрить заявку на основании указа президента РФ Владимира Путина от 4 января 2024 года — согласно документу, иностранные граждане, проходящие службу в армии, могут стать гражданами России.