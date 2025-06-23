Лагерь под лупой: в Приморье начнут проверять, что едят и как отдыхают дети

В Приморье усилят надзор за деятельностью детских лагерей. Губернатор региона Олег Кожемяко поручил местным властям и профильным ведомствам держать под личным контролем не только организацию детского досуга летом, но и особенно — питание. По его словам, важный критерий качества пищи в лагерях — не только её полезность, но и то, с каким аппетитом дети её едят, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.