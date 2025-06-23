Лагерь под лупой: в Приморье начнут проверять, что едят и как отдыхают дети

В Приморье усилят надзор за деятельностью детских лагерей. Губернатор региона Олег Кожемяко поручил местным властям и профильным ведомствам держать под личным контролем не только организацию детского досуга летом, но и особенно — питание. По его словам, важный критерий качества пищи в лагерях — не только её полезность, но и то, с каким аппетитом дети её едят, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Заместитель министра образования края Ирина Бушманова сообщила, что в регионе функционирует свыше 500 лагерей, из которых большая часть — пришкольные. На их организацию из краевого бюджета выделено 400 млн рублей, более половины которых направлены на питание.
Контроль за качеством еды проводят специалисты Роспотребнадзора, сотрудники муниципалитетов и краевых ведомств. Однако глава Приморья отметил: если блюда выбрасываются, а не съедаются, это серьёзный сигнал для властей. Губернатор добавил, что работа лагерей не должна сводиться к формальности в этом вопросе.
«Все нужные средства на организацию питания на местах есть, и организовать его нужно с учётом пожеланий самих ребят — спросить, что они хотели бы, и готовить эти блюда, а не переводить продукты и деньги в мусор», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, лагеря обязаны функционировать в течение полного рабочего дня, а программа должна быть насыщенной — с экскурсиями, активностями и, по возможности, выездами к морю.
«Наша задача — оздоровить детей за лето, дать им окрепнуть, набраться сил. Им должно быть интересно, полезно», — заключил губернатор.
Напомним, более 120 нарушений обнаружено в детском лагере «Панкратион» во Владивостоке. По ходатайству прокурора в рамках обеспечительных мер запрещена эксплуатация помещений объекта. В ходе проверки в стенах учреждения установлено более 120 нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Среди них — отсутствие пожарной сигнализации и медицинских книжек у персонала, что создаёт потенциальную угрозу для несовершеннолетних, а также работников самого лагеря.