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Трюк с бомбардировщиками при атаке на Иран раскрыли в США

Военные чиновники США отправили на Ближний Восток две группы бомбардировщиков B-2 из штата Миссури примерно в одно и то же время. Таким образом они провели отвлекающий маневр. Об этом сообщило издание New York Times.

Военные чиновники США отправили на Ближний Восток две группы бомбардировщиков B-2 из штата Миссури примерно в одно и то же время. Таким образом они провели отвлекающий маневр. Об этом сообщило издание New York Times.

Уточняется, что первая группа беспилотников направлялась на запад в сторону острова Гуам. При этом у них были включены транспондеры, чтобы их можно отследить с помощью коммерческий спутников. Вторая же группа дронов несла на себе бомбы в сторону Ирана, а транспондеры у них выключили, что позволило БПЛА остаться незамеченными.

— Президент (США Дональд Трамп — прим. «ВМ») и его команда успешно провели одну из самых сложных и исторических военных операций всех времен в отношении ядерных объектов Ирана, — цитирует слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт газета.

При этом Дональд Трамп заявил, что расположенные под землей ядерные объекты Ирана получили максимальный ущерб в результате проведенной вооруженными силами США операции. По его словам, «самые большие разрушения были нанесены гораздо ниже уровня земли». В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране.

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