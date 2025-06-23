«Мини-завод был в лесном массиве». Более шести тонн браги и 430 литров самогона уничтожили в лесу под Пружанами

В Пружанском районе правоохранители выявили подпольное производство самогона. Подробности рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Подпольный мини-завод милиционеры раскрыли в лесном массиве. На мини-заводе изъяли и уничтожили свыше шести тонн браги и 430 литров самогона. Также демонтировали и изъяли самогонный аппарат. При этом владелец установки сказал, что производил сивуху для себя.
— Проводится проверка в отношении 51-летнего жителя Свисловичского района, — уточнили в пресс-службе.
В МВД напомнили, что за изготовление физлицами крепких алкогольных напитков в Беларуси предусматривается штраф до 5 базовых величин (до 210 белрублей в июне 2025-го) с конфискацией продукции и аппарата. Повторное нарушение грозит штрафом до 30 базовых величин (до 1260белрублей).
И правоохранители сообщили, что двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной под Речицей.