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«Мини-завод был в лесном массиве». Более шести тонн браги и 430 литров самогона уничтожили в лесу под Пружанами

Милиция уничтожила самогонный завод с шестью тоннами браги в лесу под Пружанами.

Источник: Комсомольская правда

В Пружанском районе правоохранители выявили подпольное производство самогона. Подробности рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Подпольный мини-завод милиционеры раскрыли в лесном массиве. На мини-заводе изъяли и уничтожили свыше шести тонн браги и 430 литров самогона. Также демонтировали и изъяли самогонный аппарат. При этом владелец установки сказал, что производил сивуху для себя.

— Проводится проверка в отношении 51-летнего жителя Свисловичского района, — уточнили в пресс-службе.

В МВД напомнили, что за изготовление физлицами крепких алкогольных напитков в Беларуси предусматривается штраф до 5 базовых величин (до 210 белрублей в июне 2025-го) с конфискацией продукции и аппарата. Повторное нарушение грозит штрафом до 30 базовых величин (до 1260белрублей).

И правоохранители сообщили, что двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной под Речицей.