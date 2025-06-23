«Мини-завод был в лесном массиве». Более шести тонн браги и 430 литров самогона уничтожили в лесу под Пружанами

Подпольный мини-завод милиционеры раскрыли в лесном массиве. На мини-заводе изъяли и уничтожили свыше шести тонн браги и 430 литров самогона. Также демонтировали и изъяли самогонный аппарат. При этом владелец установки сказал, что производил сивуху для себя.