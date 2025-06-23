За вечер 22 июня в Ростовской области сбили 4 БПЛА

Вечером в воскресенье, 22 июня, над Ростовской областью сбили четыре дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 18:00 до 19:00 над регионом средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Третий дрон уничтожили в 19:10. А четвертый сбили в период с 20:00 до 21:00.
А в ночь на понедельник, 23 июня, над донским регионом сбили 14 БПЛА.
По словам Юрия Слюсаря, беспилотники уничтожили в Миллеровском, Милютинском, Каменском, Боковском и Тарасовском районах.
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