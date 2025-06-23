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За вечер 22 июня в Ростовской области сбили 4 БПЛА

Север Ростовской области подвергся атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в воскресенье, 22 июня, над Ростовской областью сбили четыре дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 18:00 до 19:00 над регионом средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Третий дрон уничтожили в 19:10. А четвертый сбили в период с 20:00 до 21:00.

А в ночь на понедельник, 23 июня, над донским регионом сбили 14 БПЛА.

По словам Юрия Слюсаря, беспилотники уничтожили в Миллеровском, Милютинском, Каменском, Боковском и Тарасовском районах.

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