«Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом НБА

«Оклахома» на домашней площадке одержала верх над «Индианой» со счетом 103:91 в седьмой встрече финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и завоевала титул чемпиона.
Команда из Оклахома-Сити взяла верх в противостоянии со счетом 4−3. Этот триумф стал для клуба первым чемпионством НБА после переезда из Сиэтла, где франшиза базировалась вплоть до 2008 года.
Самым ценным игроком (MVP) финальных баталий признан канадский защитник Шей Гилджес-Александер. В решающем поединке он набрал 29 очков, совершил 5 подборов и отдал 12 результативных передач. Канадец вписал свое имя в анналы лиги, став девятым баскетболистом, удостоенным званий самого полезного игрока как регулярного первенства, так и финальной серии в рамках одного сезона.
Ранее клуб трижды (в 1978, 1979 и 1996 годах) выходил в решающую стадию турнира, однако единственный трофей добыл лишь в 1979-м, оказавшись сильнее «Вашингтона» (4−1). В 2012 году «Оклахома» уступила в финальной серии «Майами» (1−4). Для «Индианы» же это финальное участие стало вторым в истории; в 2000 году команда проиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4).
Повторив успех регулярного чемпионата, где «Оклахома» финишировала первой, «Индиана» завершила основной турнир на четвертой позиции в Восточной конференции. К слову, на пути к финалу «Оклахома» последовательно разгромила «Мемфис» (4−0), сломила сопротивление «Денвера» (4−3) и справилась с «Миннесотой» (4−1). «Индиана» же в плей-офф победила «Милуоки» (4−1), «Кливленд» (4−1) и «Нью-Йорк» (4−2).