«Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом НБА

Ранее клуб трижды (в 1978, 1979 и 1996 годах) выходил в решающую стадию турнира, однако единственный трофей добыл лишь в 1979-м, оказавшись сильнее «Вашингтона» (4−1). В 2012 году «Оклахома» уступила в финальной серии «Майами» (1−4). Для «Индианы» же это финальное участие стало вторым в истории; в 2000 году команда проиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4).