Семья Шатунова пообещала, что всегда будет вместе с его поклонниками

«В этот день памяти, когда сердце замирает в тихом шепоте воспоминаний, обращаемся к вам с глубокой благодарностью», — написали сегодня ночью, в день третьей годовщины смерти Юрия Шатунова его супруга Светлана и дети Дэннис и Эстелла.
Семья назвала поклонников Шатунова своими друзьями, поблагодарив «за каждое доброе слово и каждую трогательную строчку, рождающуюся в честь Юры».
Светлана Шатунова выразила признательность почитателям творчества ее мужа за памятные вечера, мотопробеги, море цветов на могиле музыканта и те искренние чувства, что они «хранят в своих душах, как драгоценный свет».
«Этот свет — свет любви и доброты, который Юра щедро дарил в своих песнях, — живет в вас и ведет через годы, — написала семья Юрия Шатунова. — Он пульсирует в стихах и в ваших сердцах, не позволяя памяти угаснуть, несмотря на то, что прошло уже три года с той страшной минуты, когда Юра покинул этот мир».
Светлана, Дэннис и Эстелла пообщали: «Мы всегда с вами — вместе в светлой памяти, в тепле сердец и в бесконечной любви».
Юрий Шатунов скоропостижно скончался в Москве в ночь на 23 июня 2022 года. Причиной стал инфаркт.