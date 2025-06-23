Семья Шатунова пообещала, что всегда будет вместе с его поклонниками

«Этот свет — свет любви и доброты, который Юра щедро дарил в своих песнях, — живет в вас и ведет через годы, — написала семья Юрия Шатунова. — Он пульсирует в стихах и в ваших сердцах, не позволяя памяти угаснуть, несмотря на то, что прошло уже три года с той страшной минуты, когда Юра покинул этот мир».