Марочко: в минувшую неделю ВСУ отступали у ЛНР, потеряв 4,1 тыс. солдат

По его словам, украинские войска безуспешно пытались сдержать продвижение российской армии в Харьковской области, ЛНР и ДНР. За последние семь дней войска РФ не только улучшили своё тактическое положение на передовой, но и продвинулись вглубь обороны противника, создав несколько опорных пунктов для дальнейшего наступления.