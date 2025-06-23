Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что на прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Противнику пришлось отступить с позиций, оставив ключевые стратегические высоты в Луганской Народной Республике (ЛНР). Несмотря на попытки Киева укрепить оборону, стабилизировать фронт не удалось, передает ТАСС.
На минувшей неделе обстановка на линии соприкосновения в ЛНР складывалась благоприятно для российской армии. Украинские подразделения испытывали дефицит вооружения и техники, неся большие потери в личном составе, уточнил эксперт.
«За отчетный промежуток времени составили около 4 120 украинских боевиков и наемников — на 255 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — подчеркнул Марочко.
На отдельных участках положение ВСУ значительно ухудшилось. Несмотря на продолжающиеся попытки украинской стороны вернуть утраченные позиции, преимущество сил остается на стороне РФ, добавил военный аналитик.
По его словам, украинские войска безуспешно пытались сдержать продвижение российской армии в Харьковской области, ЛНР и ДНР. За последние семь дней войска РФ не только улучшили своё тактическое положение на передовой, но и продвинулись вглубь обороны противника, создав несколько опорных пунктов для дальнейшего наступления.
Ранее боец с позывным Пчела заявил, что в Запорожье ВСУ уничтожали сдавшихся в плен и бегущих с позиций украинских солдат.