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Командир грузинской группы ССО ВСУ скончался от сердечного приступа

Командир «грузинской группы», которая действовала в составе Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ), Вано Надирадзе скончался на Украине. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в местных СМИ.

Командир «грузинской группы», которая действовала в составе Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ), Вано Надирадзе скончался на Украине. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в местных СМИ.

— Скончался грузинский доброволец Вано Надирадзе — командир грузинской группы в составе Сил специальных операций ВСУ, — уточнили там.

По предварительным данным, наемный солдат умер из-за сердечного приступа. В некоторых изданиях также распространились кадры с Надирадзе из кареты скорой помощи.

При каких обстоятельствах командир скончался, не уточняется. На кадрах видно, как мужчина, раскинув руки, лежит на кушетке с трубкой во рту, передает «Российская газета».

18 января датский летчик Йепп Хансен, инструктор пилотов истребителей F-16, умер в результате ракетного обстрела учебного центра ВСУ в Кривом Роге.

Кроме того, в середине марта неонациста Демьяна Ганула застрелили в центре Одессы. После случившегося украинские правоохранительные органы объявили в городе план «Перехват». Убийство произошло на Александровском проспекте в центре Одессы примерно в 11:30 по московскому времени.