Командир грузинской группы ССО ВСУ скончался от сердечного приступа

Кроме того, в середине марта неонациста Демьяна Ганула застрелили в центре Одессы. После случившегося украинские правоохранительные органы объявили в городе план «Перехват». Убийство произошло на Александровском проспекте в центре Одессы примерно в 11:30 по московскому времени.