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В Башкирии в фотоловушку попали лосиха с лосенком и косуля

В Башкирии в фотоловушку попали лосиха с лосенком и косуля.

Источник: минприроды РБ

Фотоловушка, установленная на территории Усень-Ивановского заказника в Белебеевском районе Башкирии, запечатлела трапезу лосихи с лосенком. Позже сюда же пришла косуля.

Об этом «Башинформу» сообщила пресс-секретарь минприроды РБ Ренара Газина.