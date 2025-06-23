Фотоловушка, установленная на территории Усень-Ивановского заказника в Белебеевском районе Башкирии, запечатлела трапезу лосихи с лосенком. Позже сюда же пришла косуля.
Об этом «Башинформу» сообщила пресс-секретарь минприроды РБ Ренара Газина.
В Башкирии в фотоловушку попали лосиха с лосенком и косуля.
Фотоловушка, установленная на территории Усень-Ивановского заказника в Белебеевском районе Башкирии, запечатлела трапезу лосихи с лосенком. Позже сюда же пришла косуля.
Об этом «Башинформу» сообщила пресс-секретарь минприроды РБ Ренара Газина.