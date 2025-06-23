В Самаре отложили заседание по вопросу об установлении отцовства правнука Тарховых

После ареста Екатерины Тарховой ее шестилетнего сына отправили в детский дом. Спустя несколько дней за мальчиком приехала подруга семьи с официальной доверенностью, подписанной мамой ребенка. Мальчика передали крестной. Как оказалось, Екатерина Тархова не внесла в свидетельство о рождении имя отца, из-за чего мужчине пришлось срочно сделать ДНК-тест.