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В Самаре отложили заседание по вопросу об установлении отцовства правнука Тарховых

Отец сына Екатерины Тарховой не вышел на связь в суде, чтобы установить отцовство.

Источник: Комсомольская правда

В Самарском районном суде состоялось заседание, на котором должны были установить родство Владислава Пасика и правнука Тархова, но отец так и не вышел на связь.

После ареста Екатерины Тарховой ее шестилетнего сына отправили в детский дом. Спустя несколько дней за мальчиком приехала подруга семьи с официальной доверенностью, подписанной мамой ребенка. Мальчика передали крестной. Как оказалось, Екатерина Тархова не внесла в свидетельство о рождении имя отца, из-за чего мужчине пришлось срочно сделать ДНК-тест.

Владислав Пасик подал в суд для определения своего отцовства, но не вышел на связь во время заседания. Судья приняла решение отложить слушание еще на месяц.