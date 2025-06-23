В Самаре отложили заседание по вопросу об установлении отцовства правнука Тарховых

В Самарском районном суде состоялось заседание, на котором должны были установить родство Владислава Пасика и правнука Тархова, но отец так и не вышел на связь.
После ареста Екатерины Тарховой ее шестилетнего сына отправили в детский дом. Спустя несколько дней за мальчиком приехала подруга семьи с официальной доверенностью, подписанной мамой ребенка. Мальчика передали крестной. Как оказалось, Екатерина Тархова не внесла в свидетельство о рождении имя отца, из-за чего мужчине пришлось срочно сделать ДНК-тест.
Владислав Пасик подал в суд для определения своего отцовства, но не вышел на связь во время заседания. Судья приняла решение отложить слушание еще на месяц.