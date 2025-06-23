Пока будет продолжаться режим Киева, Владимир Зеленский будет продолжать говорить о принадлежности Крыма, заявил губернатор Севастополя.
Изменений в позиции по принадлежности Крыма и Севастополя от режима президента Украины Владимира Зеленского ждать не приходится, он стал заложником собственных ранее сделанных ошибок. Об этом заявил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что все заявления украинского главы воспринимаются как шутки из КВН.
«Ну, как оценивать? Достаточно много разных бредовых вещей генерирует практически в ежедневном режиме. Что-то ему, так сказать, помогает это делать, достаточно яркие, разнообразные заявления. Или КВНовский опыт, так сказать, выстреливает периодически. Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым — это территория России, и всегда был, и всегда будет», — заявил Развожаев в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Он также добавил, что пока киевский режим будет действовать, соответствующие заявления о принадлежности Крыма также будут продолжаться.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесять лет назад Крым вернулся в Россию: как это было.
Отвечая на вопрос, возможно ли договориться с нынешним украинским режимом о мире и на каких условиях, губернатор сказал, что все условия сформулированы руководством страны. Они также были неоднократно озвучены в ходе переговоров в Стамбуле, напомнил Развожаев.
В марте 2014 года Крым был включен в состав Российской Федерации на основании результатов референдума. По официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% участников референдума в Крыму и 95,6% — в Севастополе. Несмотря на это, Украина продолжает рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а ряд западных государств выражает поддержку позиции Киева.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что решение о возвращении Крыма в состав России было принято населением региона демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос о статусе Крыма является окончательно закрытым.