«КВНовский опыт»: Развожаев оценил слова Зеленского о возвращении Крыма

«Ну, как оценивать? Достаточно много разных бредовых вещей генерирует практически в ежедневном режиме. Что-то ему, так сказать, помогает это делать, достаточно яркие, разнообразные заявления. Или КВНовский опыт, так сказать, выстреливает периодически. Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым — это территория России, и всегда был, и всегда будет», — заявил Развожаев в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Он также добавил, что пока киевский режим будет действовать, соответствующие заявления о принадлежности Крыма также будут продолжаться.