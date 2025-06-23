В Екатеринбурге временно закроют роддом на Химмаше

Как сообщает пресс-служба ЕКПЦ, стационар, расположенный в микрорайоне Химмаш будет закрыт 30 июня и возобновит работу 14 июля. Закрытие является плановым: за две недели в нем пройдут ремонтные работы. Они затронут палаты и служебные помещения.
После завершения ремонтных работ будет проведена уборка помещений и их плановая дезинфекция. Для этого будут использоваться специальные средства, разработанные специально для медицинских учреждений.
На время ремонта и дезинфекции стационара № 2 рожениц будут направлять в стационар № 1 (Комвузовская, 3), а также в другие медицинские учреждения города. В стационар № 1 временно будут направлены и сотрудники стационара № 2.
По словам заведующей роддома Татьяны Биюн, ежегодно в стенах медучреждения рождается четыре тысячи детей. Плановая дезинфекция необходима для поддержания высокого качества медицинской помощи.