Профессор Виноградов: Некоторые категории россиян имеют право на две пенсии

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что некоторые категории граждан России имеют право на две пенсии. При этом по общему правилу получать две пенсии одновременно нельзя.
Так, двойную пенсию в особом порядке могут получать россияне, получившие военную травму, участники ВОВ и космонавты. Также такую пенсию могут получать родители и дети военнослужащих, которые погибли в результате травмы во время службы, и вдовы таких военных. При этом последние не должны повторно вступать в брак.
— Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого человека есть соответствующие накопления, — заключил Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, что при выходе на пенсию следует обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, чтобы проверить корректность начисления пенсии и убедиться, что все возможные доплаты и надбавки учтены.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в свою очередь заявил, что страховую часть пенсии проиндексируют по темпу роста зарплат с 1 апреля 2026 года.