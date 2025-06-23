Профессор Виноградов: Некоторые категории россиян имеют право на две пенсии

Так, двойную пенсию в особом порядке могут получать россияне, получившие военную травму, участники ВОВ и космонавты. Также такую пенсию могут получать родители и дети военнослужащих, которые погибли в результате травмы во время службы, и вдовы таких военных. При этом последние не должны повторно вступать в брак.