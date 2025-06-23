Стоимость проезда из Иркутска в микрорайон Березовый останется прежней

Цены на проезд в автобусах № 454 и 455, которые следуют их Иркутска в микрорайон Березовый Марковского МО, останутся прежними. Сейчас тариф в одну сторону стоит 45 рублей. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Иркутского района, ранее перевозчик хотел увеличить ценник на 15 рублей, что взволновало местных жителей.