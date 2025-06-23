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В Красноярске обновят Вокзальную площадь после строительства станции метро

Вокзальная площадь в Красноярске ждет обновления после завершения строительства станции метро «Вокзальная».

Вокзальная площадь в Красноярске ждет обновления после завершения строительства станции метро «Вокзальная».

Заказ на разработку концепции благоустройства был размещен на портале госзакупок на прошлой неделе.

Планируется, что в этом летом начнется реконструкция территории у железнодорожного вокзала Красноярск-Пассажирский на улице 30 июля. Работы будет координировать «Центр транспортной логистики», а начальная стоимость контракта составит 848,5 тысяч рублей.

В рамках концепции предусмотрено восстановление исторического облика привокзальной площади, включая фонтаны, освещение и брусчатку. Также планируется модернизация инфраструктуры с учетом новых объектов: улучшение дорог, обустройство тротуаров, восстановление лестниц, создание парковок для автомобилей и самокатов, а при необходимости — велосипедных дорожек.

Кроме того, возможно обновление светофорного оборудования и ограждений, а также расширение зеленых зон через озеленение территории.

Сроки реализации проекта установлены до 31 августа, а заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня.