Аварийные бригады Омскоблводопровода устранили 36 порывов за неделю

С 16 по 22 июня аварийные бригады «Омскоблводопровода» устранили на сетях водоснабжения 36 порывов. Об этом рассказала пресс-служба компании.
«Каждый раз речь шла об оперативной работе при нештатных ситуациях. Лишь благодаря профессионализму сотрудников и слаженности их действий задачи были выполнены в кратчайшие сроки», — отметили ресурсники.
Специалисты «Омскоблводопровода» продолжают ежедневно ликвидировать утечки в различных локациях. Рабочие восстанавливают колодцы, проводят диагностику коммуникаций, а также подключают к снабжению новых абонентов.
Ранее «КП Омск» сообщила, что жители Центрального округа останутся без холодной воды 25 июня.