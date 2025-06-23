Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийные бригады Омскоблводопровода устранили 36 порывов за неделю

Коммунальщикам удается в короткие сроки восстанавливать поврежденные участки системы.

Источник: Комсомольская правда

С 16 по 22 июня аварийные бригады «Омскоблводопровода» устранили на сетях водоснабжения 36 порывов. Об этом рассказала пресс-служба компании.

«Каждый раз речь шла об оперативной работе при нештатных ситуациях. Лишь благодаря профессионализму сотрудников и слаженности их действий задачи были выполнены в кратчайшие сроки», — отметили ресурсники.

Специалисты «Омскоблводопровода» продолжают ежедневно ликвидировать утечки в различных локациях. Рабочие восстанавливают колодцы, проводят диагностику коммуникаций, а также подключают к снабжению новых абонентов.

Ранее «КП Омск» сообщила, что жители Центрального округа останутся без холодной воды 25 июня.