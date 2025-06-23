В Самарском онкодиспансере 28-летней девушке удалили опухоль и сохранили ногу

28-летняя жительница Самары обратилась к врачам с жалобами на боль в правом колене. Со временем она заметила припухлость и обратилась в Самарский онкологический диспансер.
После обследования ей поставили диагноз — гигантоклеточная опухоль кости, редкое и агрессивное заболевание, которое разрушает костную ткань и суставы.
Раньше при таком диагнозе единственным вариантом лечения была ампутация конечности. Но врачи Центра онкоортопедии диспансера предложили более прогрессивный способ — операцию с установкой индивидуального эндопротеза, полностью созданного из российских материалов.
Перед операцией девушке провели курс медикаментозной терапии, чтобы уменьшить размер опухоли.
Затем специалисты удалили новообразование и заменили повреждённый участок уникальным протезом, разработанным специально для её анатомии в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.
Такая конструкция позволяет сохранить подвижность сустава и вернуть пациентке возможность вести полноценный образ жизни.
Операция длилась 4 часа и прошла успешно. После выписки девушка начнёт реабилитацию под присмотром врачей.
«Это второй случай в Самарской области, когда мы смогли выполнить такую сложную операцию с использованием полностью отечественного индивидуального эндопротеза», — отметил врач-онколог и травматолог-ортопед Виктор Иванов.
Хотите читать новости Самары и губернии в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!