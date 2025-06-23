Длительность рабочего дня снизилась впервые за последние три года

Дополнительно отмечается, что в 2025 году увеличилась доля сотрудников с частичной занятостью. По оценкам Росстата, 3,5% работников организаций (за исключением малого бизнеса) трудились неполный день, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,2%. Аналогичную тенденцию фиксируют и сервисы по поиску работы: по данным SuperJob, доля вакансий с частичной занятостью выросла на 3,8 процентных пункта. Эксперты связывают эти изменения с адаптацией работодателей к новым требованиям рынка труда и растущей востребованностью гибких форм занятости.