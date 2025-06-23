Питон в Танзании целиком проглотил антилопу и шокировал туристов

В Танзании в национальном парке Серенгети группа туристов увидела питона, который смог полностью проглотить антилопу. Об этом сообщает портал Need To Know.
Гид Амос Элизанте Кимаро рассказал, что он увидел иероглифового питона со взрослой импалой — чернопятой антилопой — в животе, когда рептилия медленно ползла по земле.
— Съел слишком много мороженого, — пошутил один из туристов.
По словам Кимаро, челюсти питона способны разжиматься, чтобы в рот могла пройти добыча, которая гораздо крупнее его самого. После этого змея неделями или месяцами может обходиться без пропитания, передает журнал.
Ранее в Соединенных Штатах впервые зафиксировали случай, когда рысь напала на гигантского тигрового питона. При этом биолог Ян Бартошек заявил, что это можно считать победой местной фауны, поскольку экосистема начала восстанавливать утраченный баланс.
Тем временем в Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину. Когда ее родственники смогли обнаружить женщину, змея уже обвила тело женщины, а ее голова находилась в пасти питона, она была уже мертва.