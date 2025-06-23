Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников

С 1 сентября 2023 года в школах ввели единые учебники по истории для 10−11-х классов. Они состоят из четырех томов, включающих «Историю России» и «Всеобщую историю».Осенью 2024-го в регионах начали проверять качество новых пособий для 5−9-х классов, их введут в школах с 1 сентября. В них обновили картографический и иллюстративный ряд, а также включили QR-коды со ссылками на документальные и художественные фильмы, книги и архивы. Учебники содержат разделы об актуальных вопросах современности: СВО, вхождение новых регионов, международные отношения, расширение НАТО. Во «Всеобщей истории» особое внимание уделили странам Латинской Америки, Африки и Азии. Сейчас готовится новый курс обществознания (9−11-й классы).