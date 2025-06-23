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ГАИ предупредило водителей о камерах фиксации с новыми функциями в Минске

ГАИ Минска сказало об увеличении «умных» камер с фиксированием нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Минске станет больше камер фиксации, которые станут «умнее». Об этом замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович рассказал на «Первом информационном».

Так, к концу 2025-го в Минске станет больше камер видеонаблюдения. Новые устройства будут фиксировать разного рода нарушения, в том числе проезды на красный сигнал светофора, непропуск пешеходов, не пристегнутый ремень безопасности и неправильную парковку.

Отмечается, что сейчас уже многие функции камер тестируются. Причем уже и отправлены первые штрафы за выявленные ими нарушения.

Представитель ГАИ заметил, что новое оборудование поспособствует повышению дорожной безопасности. Благодаря камерам заблаговременно будут предотвращаться грубые административные нарушения, в том числе ДТП. Еще они обеспечат правовую оценку действий всех участников инцидентов.

Ранее ГАИ сказала водителям об изменении движения на проспекте Независимости в Минске.

И правоохранители сообщили, что двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной под Речицей.