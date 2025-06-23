ГАИ предупредило водителей о камерах фиксации с новыми функциями в Минске

Так, к концу 2025-го в Минске станет больше камер видеонаблюдения. Новые устройства будут фиксировать разного рода нарушения, в том числе проезды на красный сигнал светофора, непропуск пешеходов, не пристегнутый ремень безопасности и неправильную парковку.