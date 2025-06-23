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«Тлеющая гражданская война»: Пушков заявил, что в США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный* режим

Пушков: в США до прихода Трампа начал формироваться трансгендерный* режим.

Источник: Комсомольская правда

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что в США до начала президентства Дональда Трампа начал устанавливаться «трансгендерный* режим».

По его словам, Трамп выиграл выборы во многом благодаря поддерже американцев, которым «надоели, кстати, очень такие простые вещи, типа трансгендерная* культура, однополые браки*, реклама и поддержка смены пола* у детей».

«В Америке начал устанавливаться трансгендерный* режим, пришел Трамп и сказал: “только два пола”. И его поддержали», — отметил сенатор на ПМЭФ.

Пушков заявил, что сейчас США расколоты в этом вопросе. По его мнению, такой конфликт будет расширяться, в том числе на уровне ценностей, задевая и «цивилизационный аспект в этой тлеющей гражданской войне».

«ЛГБТ-движение* активно участвовало в бунтах мигрантов. Они, например, ходили с дрелями, просверливали шины у машин дальнобойщиков, чтобы нарушить транспортные связи между городами», — напомнил он.

Как писал сайт KP.RU, еще в своей торжественной речи во время инаугурации Трамп заявил, что с этого момента США признают исключительно «мужчин» и «женщин». В тот же день он подписал специальный указ об отказе от так называемой гендерной идеологии и «неизменности» пола.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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