«Тлеющая гражданская война»: Пушков заявил, что в США до Трампа начал устанавливаться трансгендерный* режим

Как писал сайт KP.RU, еще в своей торжественной речи во время инаугурации Трамп заявил, что с этого момента США признают исключительно «мужчин» и «женщин». В тот же день он подписал специальный указ об отказе от так называемой гендерной идеологии и «неизменности» пола.