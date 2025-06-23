Мутко признался, что Путин долгое время переживал из-за плохой игры российских футболистов

«Он [Путин] в целом любит спорт. Человек спортивный, увлекающийся спортом. Понимаете? А футбол — это одна из разновидностей спорта. Еще когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую [собрать]?» — поделился Мутко в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.